Anas interviene al km 284 dopo il maltempo: stop al traffico dalle 9 di sabato 14 febbraio per circa tre ore. Uscite e percorsi alternativi su SS18 e SS107

Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” scattano limitazioni temporanee nel tratto tra gli svincoli di Rogliano e Altilia Grimaldi, in provincia di Cosenza. Lo comunica Anas, spiegando che l’intervento si rende necessario a seguito degli effetti del maltempo che ha colpito la Calabria negli ultimi giorni.

La chiusura temporanea del tratto autostradale è prevista a partire dalle ore 9:00 di sabato 14 febbraio 2026, con una durata stimata di circa tre ore, e comunque fino al completamento delle attività programmate. I lavori sono concentrati in prossimità del km 284 e prevedono lo svuotamento del materiale accumulato nelle reti paramassi e il disgaggio di alcune placche rocciose, operazioni finalizzate a garantire la continuità di funzionamento delle opere di protezione.

Per quanto riguarda la gestione dei flussi, Anas indica deviazioni per il traffico di lunga percorrenza. In direzione nord è prevista l’uscita obbligatoria allo svincolo di Falerna, con proseguimento lungo la SS18 e successivamente lungo la SS107, quindi rientro in autostrada allo svincolo di Cosenza Nord. Percorso inverso per i veicoli in direzione sud.

Il traffico locale sarà invece consentito in direzione nord fino allo svincolo di Altilia Grimaldi e in direzione sud fino allo svincolo di Rogliano. Anas raccomanda prudenza e attenzione alla segnaletica e alle indicazioni in loco.