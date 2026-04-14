Una ragazza di 14 anni è stata investita sulla statale 18 all’altezza del Comune di Acquappesa nel primo pomeriggio di oggi nei pressi del sorpassometro. Immediati i soccorsi. Sul posto sono giunti un’ambulanza e un velivolo del 118, che ha trasferito la giovane presso l’ospedale di Cosenza per essere sottoposta ad una tac.L’incidente ha causato forti rallentamenti alla circolazione stradale.