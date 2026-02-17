Secondo quanto riferito dalla società, il disallineamento della condotta sarebbe stato provocato dalle frane che hanno interessato il territorio nelle scorse settimane

È stata individuata la perdita sull’Acquedotto Savuto che negli ultimi giorni ha creato disagi idrici nell’area interna del Cosentino. A comunicarlo è Sorical, che ha localizzato il guasto lungo la linea di adduzione che alimenta il Comune di Scigliano.

Secondo quanto riferito dalla società, il disallineamento della condotta sarebbe stato provocato dalle frane che hanno interessato il territorio nelle scorse settimane, innescate dal maltempo. I cedimenti del terreno avrebbero generato sollecitazioni sulla rete idrica fino alla rottura della tubazione.

Tecnici al lavoro per il ripristino

Le squadre tecniche sono già intervenute sul posto per predisporre gli interventi di riparazione. L’obiettivo è ridurre al minimo i disagi per i residenti e ristabilire nel più breve tempo possibile la piena funzionalità del servizio idrico.

Verifiche anche su altre linee

Parallelamente, Sorical ha avviato controlli su ulteriori tratte della rete. In particolare, sono in corso verifiche sulle linee che servono i comuni di San Mango d’Aquino e Carpanzano, dove si sospettano guasti analoghi.

Anche in questi casi le criticità potrebbero essere legate ai fenomeni di dissesto idrogeologico causati dalle recenti ondate di maltempo che hanno colpito l’entroterra cosentino.

Sorical ha fatto sapere che continuerà a monitorare l’evolversi della situazione, garantendo aggiornamenti costanti agli enti locali e alla popolazione interessata.