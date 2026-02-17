Smottamenti tra Casali del Manco, Rende, Donnici, Cetraro, Aprigliano e San Donato di Ninea. Costoni instabili anche sulla strada Laurignano-Cosenza. In Sila nevicate abbondanti tra Camigliatello e Lorica

Il maltempo continua a imperversare in provincia di Cosenza e in diversi punti la situazione viene descritta come drammatica, con frane e smottamenti che si moltiplicano e nuove criticità legate alla viabilità e alla stabilità dei versanti. Sullo sfondo resta alta l’attenzione anche sul fronte idrogeologico: in un contesto di terreni saturi e corsi d’acqua già sotto pressione, cresce il timore per una possibile nuova esondazione del Crati, oltre alle criticità già segnalate sul Coscile.

Tra gli episodi segnalati c’è una frana in località Perito-Pedace, nel territorio di Casali del Manco, mentre a Surdo, nel comune di Rende, viene indicata la presenza di un muro pericolante. Nelle aree interne, intanto, la perturbazione si spinge in quota: si registra neve abbondante in Sila, in particolare nel tratto tra Camigliatello e Lorica, con possibili difficoltà per la circolazione e necessità di prudenza negli spostamenti.

Preoccupa anche una frana a Donnici, mentre vengono segnalate altre frane a Cetraro e un movimento franoso sul costone della strada che collega Laurignano a Cosenza, un collegamento già delicato nei giorni di pioggia intensa. Un’altra frana viene indicata a San Donato di Ninea, in contrada Ficara, e ad Aprigliano, dove lo smottamento avrebbe bloccato l’accesso per la Sila, con disagi per residenti e automobilisti.

Il quadro complessivo resta in evoluzione, con criticità che possono peggiorare rapidamente in caso di nuove precipitazioni o raffiche di vento.