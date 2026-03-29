Ignoti prendono di mira armadietti Enel e cabine di telecomunicazioni in via San Francesco di Assisi e via Cavour. Disagi per residenti e interruzioni di luce, telefono e internet. Indagini dei Carabinieri.

Atti vandalici nella notte tra sabato e domenica ad Acri, dove ignoti hanno preso di mira alcune postazioni di distribuzione elettrica e di telecomunicazioni, causando disagi ai residenti. Secondo quanto si apprende, i danneggiamenti si sono verificati in via San Francesco di Assisi, nelle aree limitrofe tra la zona Tamoil e la scuola media Padula, e anche in via Cavour, alle spalle dell’istituto scolastico.

Ignoti, infatti, avrebbero tranciato cavi elettrici e telefonici e manomesso almeno tre armadietti di servizio riconducibili a Enel e agli operatori di telefonia, provocando interruzioni di energia elettrica, linea telefonica e connessione internet. A segnalare l’accaduto sono stati alcuni residenti della zona, che al risveglio hanno trovato contatori aperti, cavi recisi e danneggiati.

I disservizi hanno interessato numerose abitazioni, in particolare in un quartiere composto da villette, dove in diversi casi i cavi risultano tagliati. I danneggiamenti sono stati ripresi alcuni sistemi di videosorveglianza privata - come ci è stato confermato da alcuni residenti - le immagini, mostrerebbero un uomo aggirarsi nella zona durante la notte, munito di torcia, mentre si avvicina ai contatori. Dell’episodio sono stati informati i Carabinieri della stazione locale, che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini per risalire ai responsabili.