Le condizioni della piccola sembrano buone, ma è stata trasportata ugualmente all’Annunziata di Cosenza per un dolore sospetto al fianco sinistro e alla spalla

Grande paura questa mattina ad Acri dove una bambina di quinta elementare è stata investita poco prima di entrare a scuola. Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi e gli agenti della Polizia locale, ma è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che si è alzato in volo da Cosenza per raggiungere il luogo dell’incidente. A bordo del velivolo il dottore Pasquale Gagliardi che si è accertato delle condizioni della piccola.

Da quanto trapela, le condizioni della bambina sembrerebbero buone, ma lamenta dolore al fianco sinistro e alla spalla. Per questo motivo è stato disposto il trasferimento presso l’ospedale di Cosenza in Pronto Soccorso dove saranno effettuati gli esami di controllo.