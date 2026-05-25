In questi giorni sono presenti infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani con temperature che rimangono più contenute e miti. Ma cambierà tutto

Sulla Calabria – segnala il Meteo Cosenza – in questi giorni sono presenti infiltrazioni di aria più fresca dai Balcani con temperature che rimangono più contenute e intorno ai 24-26°C. Da metà settimana però si avrà un generale aumento con il termometro che potrà raggiungere picchi fino ai 30-32°C in particolare nelle aree interne.

Una differenza totale con la parte settentrionale del Belpaese. L'alta pressione sta interessando il Mediterraneo e l'Europa occidentale con temperature in netto aumento e tempo stabile. Sul Nord Italia infatti si registrano temperature intorno ai 30°C ma nei prossimi giorni il termometro potrà addirittura toccare i 33-35°C su alcune aree con il primo caldo anomalo della stagione.

Fatto sta che nelle prossime ore, tornando in Calabria, il tempo sarà condito da condizioni meteorologiche stabili ovunque con tempo che si manterrà stabile ad eccezione di qualche locale rovescio pomeridiano nelle aree interne e montuose. Per nuovi aggiornamenti continuate a seguire il Meteo Cosenza sul nostro network per i prossimi aggiornamenti.