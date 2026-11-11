Tutto pronto per il prossimo appuntamento casalingo del Cosenza Volley, che sabato 14 novembre scenderà in campo al Palazzetto dello Sport di via Popilia per affrontare il Crotone, in una sfida valida per il Campionato Femminile di Serie D. La formazione rossoblù arriva all'appuntamento forte di un clima di grande entusiasmo e coesione, alimentato anche dal successo e dalle emozioni del bellissimo evento sportivo organizzato lo scorso fine settimana nella cornice di Camigliatello Silano.

Una tappa significativa che ha rafforzato ulteriormente lo spirito di gruppo e il legame con il territorio. In settimana, coach Crispino e il suo staff hanno lavorato intensamente in palestra per preparare al meglio il match sotto il profilo tecnico e tattico. L'obiettivo dichiarato della squadra cosentina è dare continuità al proprio percorso e conquistare punti pesanti davanti al pubblico di casa, fondamentali per consolidare l'attuale posizione in classifica. La società invita tutti gli appassionati di pallavolo e i sostenitori cosentini a gremire gli spalti del Palazzetto di via Popilia per sostenere le ragazze in questa importante sfida.