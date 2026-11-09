Le indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura, hanno ricostruito una serie di colpi ai danni di attività commerciali commessi tra gennaio e febbraio 2026

Un nuovo arresto a Cosenza nell'ambito delle indagini su una serie di rapine commesse ai danni di esercizi commerciali cittadini. La Polizia di Stato ha dato esecuzione, nella giornata di oggi, lunedì 9 novembre 2026, a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Cosenza nei confronti di un uomo, gravemente indiziato, allo stato degli atti, di aver commesso quattro rapine tra gennaio e febbraio 2026.

Il provvedimento restrittivo è stato disposto su richiesta della Procura della Repubblica di Cosenza, al termine di un'attività investigativa coordinata dall'autorità giudiziaria e affidata agli investigatori della Squadra Mobile coordinato dal funzionario Giuseppe Valerio.

Gli episodi contestati riguardano quattro distinti esercizi commerciali della città bruzia, finiti nel mirino dell'autore delle presunte rapine nei primi due mesi dell'anno. La ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie agli approfondimenti avviati dagli investigatori dopo un precedente arresto dell'indagato, risalente al 14 marzo 2026.

In quella circostanza, l'uomo era stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di rapina aggravata ai danni di una rivendita di prodotti per l'igiene. Un episodio che ha rappresentato un punto di partenza per ulteriori verifiche, finalizzate a stabilire eventuali collegamenti con altri fatti analoghi registrati sul territorio cittadino.

Durante le attività successive all'arresto, gli agenti avevano eseguito una perquisizione nell'abitazione dell'indagato. All'interno dell'immobile erano stati trovati diversi capi di abbigliamento che, secondo quanto emerso dagli accertamenti, presentavano elementi di somiglianza e convergenza con quelli utilizzati in occasione di altre rapine.

Le immagini delle telecamere e le testimonianze decisive per l’arresto a Cosenza

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi sviluppato una serie di accertamenti per verificare la possibile responsabilità dell'uomo negli altri episodi delittuosi. L'attività ha previsto, in particolare, l'analisi delle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle zone interessate e l'ascolto di persone informate sui fatti. L'incrocio degli elementi raccolti ha consentito agli inquirenti di ricostruire le modalità delle quattro rapine contestate, individuando elementi ritenuti rilevanti per collegare l'indagato agli episodi avvenuti tra gennaio e febbraio 2026.

Sulla base degli esiti investigativi, la Procura della Repubblica di Cosenza ha richiesto l'applicazione di una misura cautelare. Il GIP del Tribunale di Cosenza, valutata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, ha quindi emesso l'ordinanza di custodia in carcere, eseguita dalla Polizia di Stato nella giornata di oggi.

La vicenda giudiziaria resta nella fase delle indagini preliminari. Le contestazioni formulate nei confronti dell'indagato dovranno pertanto trovare eventuale conferma nel successivo sviluppo del procedimento e nel contraddittorio processuale con la difesa. La misura cautelare è stata adottata sulla base del quadro indiziario attualmente acquisito dagli investigatori e valutato dal giudice competente. Per l'indagato resta fermo il principio della presunzione di innocenza fino a un'eventuale sentenza definitiva di condanna.