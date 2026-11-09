Chiusure e deviazioni allo svincolo di Montalto Uffugo-Rose, sulla A2 Autostrada del Mediterraneo, dalle ore 6 di martedì 10 novembre alle ore 6 di giovedì 12 novembre. Le limitazioni, comunicate da Anas, saranno articolate in due fasi per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale, compresa la stesa del tappeto drenante.

Nella prima giornata sarà chiusa l’uscita in direzione nord, con deviazione a Torano. Nella seconda saranno chiuse la corsia di immissione verso nord e l’uscita in direzione sud: per chi dovrà lasciare l’autostrada provenendo da nord, il percorso alternativo passerà da Cosenza Nord/Rende.

Dal 10 all’11 novembre chiusa l’uscita in direzione nord

Dalle ore 6 del 10 novembre alle ore 6 dell’11 novembre sarà attivo un restringimento della carreggiata nord tra il chilometro 247,500 e il chilometro 247,100, mediante la chiusura della corsia di marcia.

Nello stesso intervallo saranno chiuse la corsia di decelerazione e la relativa rampa di uscita dello svincolo Montalto Uffugo-Rose in direzione nord, al chilometro 247,100.

Chi viaggia verso nord e deve raggiungere Rose o Montalto Uffugo dovrà quindi proseguire fino allo svincolo di Torano, al chilometro 237,107. Una volta uscito, dovrà reimmettersi sulla A2 in direzione sud e tornare fino all’uscita Montalto Uffugo-Rose, al chilometro 246,650, per raggiungere la viabilità ordinaria.

Dall’11 al 12 novembre chiuse l’immissione nord e l’uscita sud

La seconda fase scatterà alle ore 6 dell’11 novembre e terminerà alle ore 6 del 12 novembre. In queste 24 ore saranno chiuse la corsia di immissione in direzione nord e la rampa di uscita in direzione sud dello svincolo Montalto Uffugo-Rose.

Per i veicoli che percorrono la carreggiata sud e devono uscire a Montalto Uffugo-Rose, Anas indica di proseguire fino allo svincolo Cosenza Nord/Rende, al chilometro 254,900.

Da lì sarà necessario uscire e reimmettersi sull’autostrada in direzione nord, tornando fino allo svincolo Montalto Uffugo-Rose, al chilometro 247,100. Questa uscita consentirà di raggiungere i due centri abitati e la rete stradale ordinaria.