Una nuova perturbazione in risalita dal Mediterraneo meridionale si prepara a investire la Calabria, con piogge diffuse e un peggioramento progressivo delle condizioni meteo, soprattutto lungo i versanti ionici cosentini. Le analisi dell’Area Meteo del Centro Funzionale Multirischi di Arpacal e del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile indicano un incremento significativo dei cumulati, con una prima fase di precipitazioni sul mar Ionio destinata a intensificarsi tra il pomeriggio e la serata.

Cosa prevede l’allerta meteo Calabria: livelli giallo e arancione

Per la giornata odierna, le previsioni mostrano valori compatibili con l’allerta Gialla su tutto il territorio regionale: le soglie di riferimento vengono superate, ma senza raggiungere livelli di criticità più elevata.

La situazione cambia domani sulla zona ionica settentrionale (ZONA 5), dove i modelli meteo indicano precipitazioni più intense e persistenti, con cumulati superiori alla soglia di livello arancione ma ancora sotto quella rossa. Per questo motivo viene emesso un stato di allerta Arancione, che comporta un innalzamento dei livelli di attenzione e la possibilità di fenomeni intensi di ruscellamento, allagamenti localizzati e criticità idrogeologiche puntuali.

Sul resto della Calabria (zone 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) restano previste condizioni da allerta Gialla, con piogge anche diffuse ma senza superamento delle soglie più critiche.

Cosa comportano le allerte: scenari attesi e misure operative

L’attivazione dei livelli di allertamento – Giallo e Arancione – attiva automaticamente la fase di “Attenzione” per tutti gli enti del sistema regionale di protezione civile. I Comuni, in particolare, devono presidiare i punti sensibili del territorio, aggiornare le pianificazioni di emergenza, monitorare i corsi d'acqua e informare tempestivamente la popolazione.

Gli scenari tipici di queste allerte comprendono:

allagamenti in aree depresse;

aumento rapido dei piccoli corsi d’acqua;

difficoltà alla viabilità per fango, acqua e detriti;

possibili frane o smottamenti nei versanti più vulnerabili.

Ai cittadini è raccomandata massima prudenza negli spostamenti: evitare sottopassi, zone allagate, attraversamenti di torrenti o tratti soggetti a esondazione.

Il monitoraggio continuo di Arpacal

Il Centro Funzionale Multirischi di Arpacal proseguirà il monitoraggio h24 dell’evoluzione meteo, fornendo aggiornamenti in tempo reale e comunicazioni tempestive in caso di superamento soglia. Le valutazioni saranno condivise con i Comuni e con la Protezione Civile Regionale per l’adozione di eventuali misure aggiuntive.