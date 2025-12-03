Il vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa sta per raggiungere la Calabria. Locali piovaschi stanno iniziando ad interessare le aree Joniche della Regione e in particolare su Reggino e Catanzarese; il clou del maltempo però sarà nelle prossime ore: tra il pomeriggio e la mattinata di domani infatti piogge e temporali interesseranno dapprima le aree Joniche del Reggino e Catanzarese, per poi insistere nelle aree del Crotonese e del Cosentino Jonico.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sono attesi picchi fino agli 80 -100 mm ma con accumuli più elevati sul Crotonese, Cosentino Jonico e aree interne le quali saranno le aree più colpite dal maltempo e con possibili picchi oltre i 100 mm.

Dal tardo mattino di domani, è previsto però un deciso miglioramento su gran parte della Regione con residui piovaschi sparsi ma di debole intensità. Intanto la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta gialla per l’intero territorio Regionale.