Il bollettino del 19 febbraio segnala criticità idrogeologica e idraulica in peggioramento per domani: zone 1 e 2 arancioni, resto della Calabria in giallo

Nuovo bollettino della Protezione civile calabrese con criticità in aumento sul Nord-Ovest della regione. Il Messaggio di Allertamento Unificato n. 67, emesso oggi 19 febbraio 2026 alle 13:15, fotografa una fase previsionale che si estende fino alla mezzanotte e prosegue per tutta la giornata di domani 20 febbraio 2026.

Il quadro meteo indicato nel documento parla di aumento della nuvolosità e di una intensificazione serale dei fenomeni, con temporali isolati soprattutto sui settori nord-occidentali. Sono attese precipitazioni da sparse a diffuse e temporali sparsi, anche localmente intensi, in particolare proprio sui settori già provati dagli eventi precedenti.

Le zone a rischio: arancione su 1 e 2

Per la criticità idrogeologica-idraulica e temporali, il bollettino segnala per oggi livelli giallo nelle zone 1 e 2 e verde nelle altre zone. Il passaggio più rilevante è però quello previsto per domani: le zone 1 e 2 salgono ad allerta arancione sia per idrogeologico per temporali sia per idraulico, mentre le restanti zone passano a giallo.

In termini pratici, significa che il Tirreno cosentino e le aree interne entrano in una fascia di attenzione superiore, con un rischio legato a fenomeni temporaleschi che possono diventare nubifragi anche persistenti, e con la possibilità di esondazioni in corrispondenza dei fiumi con bacini idrografici più grandi, come richiamato negli scenari d’evento della Direttiva regionale.