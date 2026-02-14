Il Centro Funzionale Multirischi conferma livello giallo in tutte le zone 1-8 dalle 12 di oggi 14 febbraio e per tutta la giornata del 15. Terreni saturi dopo Nils, possibili disagi e nuove piogge

La Calabria torna in allerta meteo gialla dopo le ore difficili del ciclone Nils. Il Centro Regionale Funzionale Multirischi – Sicurezza del Territorio ha diramato il Messaggio di Allertamento Unificato che indica criticità idrogeologica-idraulica e per temporali con livello giallo su tutte le zone di allerta (1-8), a partire dalle 12 di oggi, sabato 14 febbraio 2026, fino alle 24, e per l’intera giornata di domenica 15 febbraio 2026.

Sono possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti con conseguenze rilevanti; non si escludono inoltre fenomeni di esondazione in corrispondenza dei fiumi con bacino idrografico di dimensioni rilevanti. Le fasi operative comunali, viene specificato, vanno adottate tenendo conto che le indicazioni non sostituiscono eventuali fasi già attivate per superamento soglie ancora in corso di validità.

L’avviso arriva mentre il territorio regionale fa i conti con i danni recenti: tra il 12 e il 13 febbraio Nils ha portato una fase di maltempo definita violenta, con frane, smottamenti, corsi d’acqua in piena e raffiche che in alcuni punti avrebbero superato i 130 km/h, causando anche alberi sradicati. Pur con l’allontanamento del ciclone, la situazione rimane delicata soprattutto per l’assetto idrogeologico: i terreni risultano saturi e questo, in presenza di nuove precipitazioni, può aumentare la probabilità di disagi nelle aree interne.

Arriva Oriana, il nuovo ciclone atlantico

Sul fronte meteo, viene segnalato l’arrivo di un nuovo minimo depressionario, indicato come ciclone Oriana, atteso nel Mediterraneo con caratteristiche meno intense rispetto a Nils e con effetti più marcati su altre regioni italiane. In Calabria, nella giornata odierna sono previste piogge perlopiù moderate o localmente forti, in risalita dal Reggino e Vibonese verso Catanzarese, Crotonese e Cosentino, con attenzione particolare ai settori interni. Per domani, domenica, sono attese più schiarite su gran parte della regione, pur con la possibilità di piovaschi locali nelle ore pomeridiane, soprattutto nelle aree interne.

Il quadro resta comunque in evoluzione: nelle prime indicazioni meteo viene segnalata un’ulteriore fase di maltempo tra lunedì e martedì, con possibili precipitazioni intense e raffiche di vento. Nel frattempo, la raccomandazione è a mantenere comportamenti prudenti, soprattutto in prossimità di versanti instabili, sottopassi e corsi d’acqua già stressati dagli eventi recenti.