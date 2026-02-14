La Regione Calabria ha chiesto al governo il riconoscimento dello stato di emergenza nazionale per l’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito il territorio regionale. Ad annunciarlo è il presidente Roberto Occhiuto, spiegando di aver convocato «d’urgenza una Giunta straordinaria» che ha deliberato la richiesta formale.

Cronaca

Il fiume Crati cede alla foce, esondazioni tra Corigliano-Rossano e Cassano: 40 persone da evacuare

Redazione
Il fiume Crati cede alla foce, esondazioni tra Corigliano-Rossano e Cassano: 40 persone da evacuare

Nella stessa seduta, riferisce Occhiuto, l’esecutivo regionale ha approvato anche una delibera specifica per chiedere il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il comparto «agricolo, zootecnico e della pesca», descritto come «messo in ginocchio» dall’evento meteorologico di eccezionale intensità che avrebbe «devastato campagne, colture e infrastrutture rurali», compromettendo il lavoro di migliaia di imprenditori.

Nel suo intervento, il presidente collega l’ultima fase di maltempo a un quadro già segnato da precedenti criticità: «Siamo certi che già nei prossimi giorni il Consiglio dei ministri saprà dare risposte tempestive e concrete per sostenere un territorio già profondamente segnato dalla violenza del ciclone Harry» e che, aggiunge, «nelle ultime 48 ore» ha dovuto fronteggiare «nuove perturbazioni di straordinaria forza, con raffiche impetuose, nubifragi, mareggiate», oltre a «smottamenti, esondazioni, ingrossamento dei corsi d’acqua e cedimenti di argini» in diverse aree della regione.

Cronaca

Nils lascia la Calabria, ma arriva Oriana: nuova fase di maltempo

Salvatore Lia
Nils lascia la Calabria, ma arriva Oriana: nuova fase di maltempo

Occhiuto parla di «danni ingentissimi», sottolineando però che «fortunatamente non registriamo vittime né dispersi». Un risultato che attribuisce anche al comportamento della popolazione e al lavoro del sistema dei soccorsi: «Dobbiamo ringraziare i calabresi» per aver seguito le indicazioni delle autorità, e insieme «la Protezione Civile regionale, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine, i sindaci e tutti gli amministratori locali», definendo l’intervento «una catena istituzionale efficace e coordinata».

Infine, il presidente indica l’avvio della fase successiva: «Adesso la Calabria è chiamata alla fase della ripartenza», assicurando l’impegno della Regione a sostenere le comunità colpite e a ricostruire quanto danneggiato: «La Calabria saprà rialzarsi con determinazione e orgoglio».