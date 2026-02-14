Durante la giornata odierna dunque avremo piogge perlopiù moderate o localmente forti a partire dal Reggino e Vibonese per poi risalire verso il Catanzarese, Crotonese e Cosentino

Il ciclone Nils ha abbandonato la Regione. Tra il 12 e il 13 febbraio la sua presenza ha causato una violenta fase di maltempo su tutta la Calabria con moltissimi danni causati dalle abbondanti precipitazioni cadute con frane, smottamenti e fiumi esondati specie tra le aree Tirreniche e interne. Inoltre le fortissime raffiche di vento di tempesta intorno al minimo ha causato lo sradicamento di diversi alberi con raffiche che hanno addirittura superato i 130 km/h.

Ciclone che va, ciclone che viene

La porta atlantica però rimane ancora aperta e dopo Nils un nuovo ciclone è in arrivo nel Mediterraneo: si tratta del ciclone Oriana. Partiamo subito nel dire che questo nuovo ciclone non sarà intenso come il precedente, in quanto la sua collocazione favorirà una fase di maltempo intenso su Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio e Campania.

Durante la giornata odierna dunque avremo piogge perlopiù moderate o localmente forti a partire dal Reggino e Vibonese per poi risalire verso il Catanzarese, Crotonese e Cosentino: sottolineiamo però che i terreni sono ormai saturi su tutta la Regione e questo non esclude il fatto che ci siano ancora possibili disagi in alcune aree specie interne.

Inoltre i venti previsti non saranno forti in quanto, come detto, la sua collocazione richiamerà venti intensi su altre parti d’Italia.

Per la giornata di domenica invece ci aspettiamo più schiarite su gran parte della Calabria ma non sono da escludere locali piovaschi specie nelle ore pomeridiane in particolare nelle aree più interne.

Il maltempo però ne avrà ancora per qualche giorno: tra lunedì e martedì infatti è attesa l’ennesima fase di maltempo sulla Calabria con possibili precipitazioni intense e forti raffiche di vento. Ma di questo ne riparleremo.