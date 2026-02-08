La Protezione civile avverte: possibili nubifragi persistenti ed esondazioni dei fiumi più grandi nella giornata di lunedì 9 febbraio
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
La Protezione Civile della Calabria ha diramato un Messaggio di allertamento unificato – fase previsionale, in base agli scenari di evento previsti dalla Direttiva regionale, Appendice 5, relativi a piogge e possibili danni connessi.
È stato disposto un allertamento di livello giallo per la possibilità di fenomeni temporaleschi, che potrebbero evolvere in nubifragi anche persistenti, con conseguenze localmente rilevanti. Sono inoltre possibili fenomeni di esondazione in corrispondenza dei corsi d’acqua con bacini idrografici di grandi dimensioni.
L’allerta gialla riguarda l’intero territorio regionale per la giornata di domani, lunedì 9 febbraio, e interessa anche la provincia di Cosenza.
Dopo il passaggio della perturbazione atlantica denominata Harry nei giorni scorsi, la Calabria sarà quindi interessata da una nuova fase di maltempo, con condizioni meteorologiche in ulteriore peggioramento.