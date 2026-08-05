La manifestazione si terrà dal 7 al 9 agosto. Il Museo del Mare sarà il cuore espositivo del festival, che ospiterà due mostre d'eccezione: l'esposizione artistica "Terre Incognite" di Angelo Campagna e la mostra fotografica "I sogni attraversano il mare", curata da Giuseppe Pipita

Torna il Riviera Book Fest, che dal 7 al 9 agosto 2026 giunge alla sua terza edizione. L'evento è organizzato dall'assessore alla Cultura del Comune di Belvedere Marittimo, Raffaela Sansoni, insieme alle associazioni La Riviera e Controvento. Scenario della manifestazione sarà ancora una volta la panoramica rotonda sul mare di Capo Tirone, ormai consolidatasi come uno dei principali punti di riferimento dell'estate culturale della costa tirrenica cosentina.

Confronto culturale

Il festival si conferma in costante evoluzione: quest'anno saranno ben tredici le case editrici presenti, diverse delle quali di rilevanza nazionale. Il ricco palinsesto di presentazioni letterarie, curato dal salotto di Radio Azzurra e distribuito nelle tre serate, vedrà alternarsi autori ed esponenti del panorama culturale quali Fabio Bruno Pisciuneri, Francesca Lagatta, Giuseppe Amorelli, Chiara Pepe, Giulio Venneri, Assunta Morrone, Rosanna Baldino, Erica Cassano, Santino Malara, Anna Settino, Sara Gambazza, Claudio Santoliquido, Enzo Altieri e Giuseppe Castrillo. Ad affiancare gli incontri vi sarà la fiera del libro, allestita per tutta la durata dell'evento e aperta a librerie ed editori.

Le mostre

Il Museo del Mare sarà il cuore espositivo del festival, ospitando due mostre d'eccezione: l'esposizione artistica "Terre Incognite" di Angelo Campagna e la mostra fotografica "I sogni attraversano il mare", curata da Giuseppe Pipita.

Una serie di eventi

L'offerta del Riviera Book Fest spazierà tra molteplici linguaggi artistici e culturali. Ad aprire la manifestazione la sera del 7 agosto, incentrata sul tema "Migrazione: storie, confini, umanità", saranno le note dell'Orchestra Giovanile del Tirreno dell'Accademia dell'Ancia, diretta dal maestro Carmine Sangineto, seguite dalla suggestiva osservazione astronomica a cura dell'Associazione Astrobelvedere.

Sempre nella serata inaugurale del 7 agosto, al Museo del Mare verrà proiettato il cortometraggio "Borgo delle radici", prodotto dalla Scirocco Film Academy in collaborazione con Iscapi, il Comune di Belvedere Marittimo e Pathos.

L'8 agosto, al termine degli incontri editoriali, la serata culminerà nello scenografico spettacolo sull'acqua firmato dal maestro Gabriele Ferraro.

La serata conclusiva

La giornata conclusiva del 9 agosto, dedicata al tema "Sguardi: arte, identità, narrazione", vedrà la finale del laboratorio per bambini "La guerra non racconta favole", a cura di Dadabooklover, e si chiuderà con il grandioso concerto di Francesco Caggiano, travolgente cantante tra le rivelazioni più acclamate dell'ultima edizione di The Voice e fenomeno virale sui social e sulle piattaforme di streaming.

Le collaborazioni

Per tutte e tre le serate sarà allestita un'area podcast, promossa in collaborazione con Birra Cala e Radio Movida, dedicata ad approfondimenti, interviste e al racconto multimediale del festival. L'iniziativa è realizzata anche grazie al contributo dei partner ufficiali Vintage Panini Gourmet, Polpo di Fulmine e Osteria Vistamare. Il programma dettagliato con tutti gli orari e gli appuntamenti sarà disponibile sulle pagine social ufficiali dell'evento.