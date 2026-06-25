L'ondata di furti che nelle ultime settimane sta interessando l'area urbana di Cosenza e Rende continua ad alimentare la preoccupazione di commercianti e cittadini. Dopo il colpo messo a segno al Derna Cafè di Rende, dove i ladri hanno portato via circa duemila euro in contanti e sigarette elettroniche forzando un ingresso laterale, un'altra attività ha denunciato di aver ricevuto una visita indesiderata. A renderlo noto sono stati i gestori del Mine Pub attraverso un messaggio pubblicato sui propri canali social.

«La scorsa notte anche noi abbiamo ricevuto una visita indesiderata. Fortunatamente nessuno di noi era presente e nessuno si è fatto male. Ed è questa la notizia più importante», scrivono i titolari. Più che sul danno economico, il locale punta l'attenzione sul clima di crescente insicurezza che sta interessando il territorio.

«Il problema non è soltanto ciò che viene portato via, ma il fatto che certi eventi stiano diventando sempre più frequenti e vicini alla vita quotidiana di tutti. La sicurezza non riguarda soltanto chi subisce un furto. Riguarda una comunità intera».

Parole che arrivano a poche ore di distanza dal furto denunciato al Derna Cafè e che contribuiscono a rafforzare la percezione di una recrudescenza dei reati contro le attività commerciali nell'area urbana. Per questo il Mine Pub lancia un appello affinché il tema della sicurezza venga affrontato con uno sforzo condiviso.

«Crediamo che servano attenzione, collaborazione e presenza da parte di tutti: cittadini, istituzioni e forze dell'ordine». Il messaggio si conclude con un ringraziamento rivolto alle tante persone che hanno manifestato vicinanza dopo l'accaduto.

«Grati a tutte le persone che ci hanno scritto, chiamato o dedicato un pensiero in queste ore. L'affetto ricevuto vale molto più di qualsiasi cosa sia stata portata via».

Intanto proseguono le indagini sul furto avvenuto al Derna Cafè, dove i carabinieri stanno analizzando le immagini dell'impianto di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.