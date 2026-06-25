Amarildo Leirosa Junior è sempre più vicino a vestire la maglia della Rossanese. L'attaccante brasiliano, reduce dalla stagione trionfale con la Digiesse Praia Tortora di mister Viscardi culminata con la vittoria del campionato di Eccellenza e la promozione in Serie D, è infatti destinato a proseguire la propria esperienza in Calabria.

Nelle ultime ore è infatti sfumata la possibilità di un trasferimento in Basilicata alla Vultur, che aveva seguito con interesse il centravanti classe 1994. Secondo le ultime indiscrezioni, Leirosa avrebbe scelto la proposta della Rossanese, pronta ad assicurarsi uno dei bomber più prolifici dell'ultima stagione.

Con oltre 25 reti complessive realizzate tra campionato e coppe, il brasiliano rappresenta un innesto di assoluto spessore per il reparto offensivo dei bizantini. Alto 192 centimetri, Leirosa è un classico centravanti d'area di rigore, capace di far valere fisicità, forza nel gioco aereo e un notevole senso del gol. Nel corso della carriera ha maturato esperienze internazionali in Brasile, Portogallo, Polonia e Malta. In Europa ha vestito, tra le altre, le maglie dell'Olimpia Grudziadz, nella Terza Liga polacca, e del San Gwann FC, nella Serie B maltese. In Italia ha giocato anche con Tricarico e Calpazio.

L'operazione si inserisce in una campagna di rafforzamento ambiziosa portata avanti dalla Rossanese, affidata in panchina ancora una volta a Luca Aloisi. Il club rossoblù starebbe infatti costruendo una rosa di primo piano, con l'obiettivo di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato di Eccellenza e di archiviare la delusione della passata stagione.

Lo scorso anno, infatti, la Rossanese era partita tra grandi aspettative e con dichiarati obiettivi di vertice, ma il campionato ha preso una piega ben diversa, con la squadra costretta a stazionare nelle zone basse della classifica, lontana dalle posizioni che contano. Da qui la volontà della società di rilanciare il progetto tecnico attraverso un mercato di spessore, nel quale l'arrivo di Leirosa rappresenterebbe uno dei colpi più significativi dell'estate.