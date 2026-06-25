Da questa mattina è in corso a Camigliatello, frazione di Spezzano della Sila, una nuova operazione finalizzata al contrasto del randagismo. L'attività viene svolta congiuntamente dalla Polizia Locale e da un canile autorizzato dall'Asp di Cosenza. L'intervento arriva a distanza di poche settimane da un'analoga iniziativa già effettuata nel mese di maggio e si inserisce nell'ambito delle azioni messe in campo dall'amministrazione comunale per monitorare e gestire il fenomeno sul territorio.

Negli ultimi tempi, infatti, erano state numerose le segnalazioni relative alla presenza di branchi di cani in diverse zone della località turistica silana. Le preoccupazioni riguardavano in particolare alcune aree centrali e molto frequentate, comprese quelle nei pressi del corso principale. Le segnalazioni hanno spinto il sindaco Salvatore Monaco ad attivarsi per individuare una soluzione al problema e rafforzare i controlli. L'operazione in corso punta a verificare la situazione sul territorio e ad adottare le misure previste dalla normativa per la gestione degli animali vaganti.