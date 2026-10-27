Della giovane studentessa etiope dell’Università della Calabria non si hanno notizie dal 19 ottobre. Le ricerche sono già in corso e anche la Croce Rossa di Cosenza rilancia l’appello: «Chiunque abbia informazioni contatti il 112»
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Ancora nessuna notizia di Rahel, la giovane studentessa etiope dell’Università della Calabria di cui si sono perse le tracce dallo scorso 19 ottobre.
Le ricerche proseguono e nelle ultime ore anche la Croce Rossa Italiana – Comitato di Cosenza si è unita all’appello per il suo rintraccio, invitando cittadini e comunità universitaria a prestare attenzione e a segnalare qualsiasi elemento possa rivelarsi utile.
Questa mattina il fratello della ragazza, arrivato dalla Germania, si è recato nella sede della Croce Rossa di Cosenza per chiedere supporto nelle ricerche già avviate dalle autorità competenti.
L’appello della Croce Rossa
Il Comitato cosentino ha diffuso nuovamente le fotografie della giovane, chiedendo la massima condivisione dell’appello per ampliare il più possibile il raggio delle ricerche.
Rahel è una studentessa etiope della Facoltà di Chimica dell’Università della Calabria. Dal 19 ottobre familiari e amici non riescono più ad avere sue notizie.
«Se pensate di averla vista, se notate una forte somiglianza o se avete qualsiasi informazione utile», è l’invito rivolto dalla Croce Rossa alla cittadinanza.
In caso di avvistamento o di informazioni ritenute utili, l’indicazione è quella di contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112 o le forze dell’ordine.
Le ricerche continuano
L’appello si aggiunge alle iniziative già avviate nei giorni scorsi per cercare di ricostruire gli ultimi spostamenti della ragazza e raccogliere eventuali segnalazioni.
La speranza della famiglia e degli amici resta quella che la diffusione capillare delle sue immagini possa aiutare qualcuno a riconoscerla e a fornire informazioni decisive.