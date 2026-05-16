Paura nel centro storico di Corigliano-Rossano dove un’anziana ultraottantenne è stata aggredita e derubata a pochi passi dalla chiesa di San Francesco di Paola.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava percorrendo a piedi la zona adiacente alla chiesa quando sarebbe stata avvicinata da due uomini che, in pochi istanti, le hanno strappato violentemente la borsa per poi dileguarsi rapidamente tra i vicoli del borgo antico.

Le urla della vittima hanno attirato immediatamente l’attenzione di residenti e passanti, intervenuti per soccorrerla e allertare le forze dell’ordine.

La donna, pur fortemente sotto shock, non avrebbe riportato ferite fisiche. Ai carabinieri ha fornito un racconto ancora frammentario a causa del forte stato di agitazione provocato dall’accaduto.

I militari hanno avviato subito le indagini raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini degli impianti di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire il percorso di fuga dei due malviventi.

Secondo quanto riferito dalla vittima, gli aggressori sarebbero due uomini che apparivano di nazionalità straniera, circostanza che gli investigatori stanno verificando attraverso gli accertamenti in corso.