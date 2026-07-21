Un uomo è stato arrestato dai Carabinieri di Belvedere Marittimo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata eseguita il 19 luglio nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti nell'Alto Tirreno cosentino, coordinati dalla Procura della Repubblica di Paola.

L'intervento è scattato durante un controllo alla circolazione stradale. I militari hanno fermato un uomo alla guida di uno scooter con il fanalino posteriore rotto. Gli accertamenti successivi hanno portato all'arresto in flagranza, sulla base dell'ipotesi accusatoria di detenzione di droga ai fini di spaccio.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare circa 540 grammi di hashish, suddivisi in cinque panetti da circa 100 grammi ciascuno. I Carabinieri hanno inoltre rinvenuto un bilancino di precisione e 1600 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo e medio taglio, somma ritenuta dagli investigatori compatibile con l'attività di spaccio contestata.

Dopo l'arresto, nei confronti dell'indagato erano stati inizialmente disposti gli arresti domiciliari. Il 20 luglio il Tribunale di Paola ha convalidato l'arresto, sostituendo la misura con l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

L'attività rientra nei controlli intensificati sul territorio durante il periodo estivo, anche in considerazione dell'aumento delle presenze turistiche. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Come previsto dalla normativa vigente, l'indagato è da ritenersi presunto innocente fino a un eventuale accertamento definitivo di responsabilità con sentenza irrevocabile.