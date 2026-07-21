Un albero caduto ha causato disagi nel centro storico nel tardo pomeriggio di oggi. Il crollo si è verificato intorno alle 17 in via Paradiso, nel cuore di Cosenza Vecchia. La strada interessata collega Piazza XV Marzo al monumento dei “13 Canali” ed è uno degli assi viari utilizzati dai residenti del quartiere. L’albero ha occupato parte della carreggiata, rendendo necessario l’intervento delle autorità competenti. Secondo quanto riferito dai residenti della zona, sono stati allertati vigili del fuoco e polizia municipale per la rimozione dell’albero e la messa in sicurezza dell’area.

L’episodio ha avuto ripercussioni sulla viabilità del centro storico di Cosenza, già condizionata dalla chiusura di via Petrarca in direzione piazza Spirito Santo. L’arteria è interdetta al traffico da tempo a causa delle frane che hanno interessato in più occasioni il costone sovrastante.

La presenza dell’albero caduto in via Paradiso riduce ulteriormente le possibilità di collegamento all’interno del quartiere, aumentando i disagi per gli abitanti di Cosenza Vecchia in attesa del completamento delle operazioni di rimozione e della riapertura della strada.