Le fiamme hanno interessato anche aree vicine alle abitazioni. Sul posto Calabria Verde, vigili del fuoco, mezzi comunali e operatori privati.

Un nuovo incendio si è sviluppato nel territorio di San Giovanni in Fiore, mentre la Calabria continua a fare i conti con una lunga serie di roghi che, nelle ultime ore, stanno interessando diverse aree della regione, dal Pollino fino allo Stretto. Le fiamme sono divampate nella zona di Bonolegno-Jure Vetere, alle porte del centro silano. Secondo le prime informazioni disponibili, sono stati individuati quattro distinti focolai, appiccati nello stesso momento. Due di questi si sono sviluppati a ridosso delle abitazioni, rendendo necessario un intervento tempestivo per evitare che il fuoco potesse estendersi alle case.

Per fronteggiare l'emergenza sono state mobilitate tre autobotti di Calabria Verde, affiancate da un'autobotte del Comune, dai vigili del fuoco e da mezzi di operatori privati. Le squadre hanno lavorato contemporaneamente sui diversi fronti dell'incendio per circoscrivere le fiamme. Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso alle presenza del vicesindaco Luigi Candelise, anche se la situazione viene definita al momento sotto controllo. Resta alta l'attenzione nell'area interessata per completare la bonifica dei punti ancora attivi ed evitare eventuali riprese dell'incendio.

L'episodio si inserisce in un contesto particolarmente critico per la Calabria, dove nelle ultime ore numerosi incendi stanno interessando vaste porzioni del territorio regionale, impegnando uomini e mezzi nelle operazioni di contenimento e spegnimento.