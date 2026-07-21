Sono passati addirittura trent’anni, ma la piazzola di atterraggio dell’elisoccorso dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza torna ad essere operativa. Giovedì alle 10 ci sarà la cerimonia di riapertura del piazzale voluta dal direttore generale dell’azienda, nonchè commissario dell’Asp di Cosenza Vitaliano De Salazar.

L’area di atterraggio dell’elisoccorso, nuovamente operativa dopo circa trent'anni, rappresenta un risultato di grande rilievo per il sistema dell'emergenza-urgenza regionale, consentendo di ripristinare un'infrastruttura strategica per il trasferimento rapido dei pazienti critici, affetti da patologie tempo-dipendenti e per il collegamento con la rete dell'emergenza sanitaria. Finora, infatti, l’elisoccorso atterrava nell’area delle Cannuzze a Zumpano e da lì i pazienti dovevano essere trasferiti in ambulanza presso l’ospedale. Garantire agli elicotteri l’atterraggio direttamente sul tetto dell’ospedale garantisce di risparmiare minuti preziosi.

Ma non è finita qui perché sempre nella stessa giornata sarà inaugurato il nuovo reparto dell'UTIC, il reparto ospedaliero dedicato ai pazienti con gravi patologie cardiache che richiedono un monitoraggio continuo ed elevata assistenza. Accoglie casi di emergenza, come infarti o scompensi, stabilizzando i parametri vitali prima del trasferimento nei reparti di degenza ordinaria. Il nuovo reparto è stato realizzato per garantire ambienti moderni, tecnologie avanzate e un'assistenza sempre più qualificata ai pazienti affetti da patologie cardiovascolari acute.