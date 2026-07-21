La squadra di Coppitelli, ancora in totale allestimento, affronterà l’Union Kroton, la Morrone e il Casarano per prepararsi alla Coppa Italia e al campionato di Serie C

Il Cosenza ha ufficializzato il programma delle amichevoli precampionato previste durante il ritiro estivo in Sila. La squadra rossoblù sosterrà tre test tra Camigliatello Silano e Cotronei, alternandoli alle sedute di allenamento in programma tra il campo sportivo di via Omiccioli e la Cittadella dello Sport di San Giovanni in Fiore. Il primo appuntamento è fissato per martedì 22 luglio, alle 18, a Camigliatello, dove il Cosenza affronterà l'Union Kroton in modalità allenamento congiunto.

Il secondo test è in calendario domenica 26 luglio, sempre alle 18 e sempre a Camigliatello. In questa occasione i rossoblù sosterranno un allenamento congiunto contro la Morrone. L'ultima uscita del ritiro sarà invece un'amichevole ufficiale. L'incontro è previsto per venerdì 31 luglio, alle 17, a Cotronei, dove il Cosenza affronterà il Casarano.

Tra un impegno e l'altro, la formazione rossoblù proseguirà il lavoro sul campo con allenamenti pomeridiani a Camigliatello il 23, 24, 25, 27, 28 e 29 luglio, tutti con inizio alle 17:30. Nelle giornate del 24, 25, 28 e 29 luglio sono previste anche sedute mattutine, alle 10, alla Cittadella dello Sport in località Saltante, a San Giovanni in Fiore. Il programma delle amichevoli del Cosenza: