L'Amministrazione comunale esprime vicinanza alla consigliera e condanna l'episodio. Richiamati anche i precedenti attacchi rivolti all'assessore Serafino Greco

L'Amministrazione comunale ha espresso la propria solidarietà alla consigliera Lara Grillo dopo il grave atto intimidatorio subito nelle scorse ore, condannando con fermezza quanto accaduto.

In una nota ufficiale, l'ente sottolinea come l'episodio rappresenti un fatto particolarmente grave che si aggiunge ai precedenti attacchi rivolti all'assessore Serafino Greco, evidenziando un clima che, secondo l'Amministrazione, «nulla ha a che vedere con il confronto democratico e civile».

«Condanniamo con fermezza questi comportamenti: colpire un amministratore significa colpire l'intera comunità», si legge nella presa di posizione diffusa dall'Amministrazione comunale.

Nel messaggio viene ribadita la vicinanza alla consigliera Grillo e, più in generale, a tutti coloro che svolgono funzioni pubbliche al servizio dei cittadini, sottolineando le crescenti difficoltà che caratterizzano oggi l'attività amministrativa.

L'Amministrazione ha inoltre ribadito la volontà di non lasciarsi condizionare da episodi intimidatori e di proseguire il proprio lavoro istituzionale.

«Amministrare oggi è diventato sempre più difficile, ma non sarà certo la violenza – fisica, verbale o intimidatoria – a farci arretrare», afferma la nota.

Un messaggio che si conclude con una dichiarazione netta: «Continueremo a lavorare con determinazione, trasparenza e senso di responsabilità. Non ci faremo intimidire. Non ci faremo fermare».