Interruzione, domani, giovedì 25 giugno, dell’erogazione idrica alle utenze servite dall’Acquedotto del Merone per consentire un intervento urgente di ripristino sulla condotta adduttrice dello stesso acquedotto. Lo comunica il settore Manutenzione ordinaria Reti ed impianti del Comune di Cosenza.

L’interruzione determinerà dei disagi, a cominciare dalle ore 7,30 di domani, giovedì 25 giugno, per consentire i lavori di riparazione della condotta. Saranno interessate soprattutto le utenze di Portapiana e zone limitrofe e quelle direttamente alimentate dalla condotta adduttrice interessata dalla rottura. Nel centro città potrebbero verificarsi delle riduzioni di portata. Il ripristino della ordinaria erogazione avverrà al termine dei lavori.