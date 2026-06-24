Sarà Nicolò Filippucci, uno dei volti più promettenti della nuova musica italiana, a chiudere l'edizione 2026 di UNICALFESTA, la rassegna estiva promossa dall'Università della Calabria che negli anni è diventata un appuntamento atteso da studenti, giovani e appassionati di musica provenienti da tutta la regione.

L'appuntamento è fissato per lunedì 29 giugno all'Anfiteatro dell'Ateneo di Arcavacata, dove il giovane cantautore porterà sul palco il concerto conclusivo della manifestazione. L'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili.

Filippucci arriva all'Università della Calabria dopo la recente vittoria a Sanremo Giovani, riconoscimento che lo ha consacrato tra le nuove realtà più interessanti del panorama musicale nazionale. Apprezzato per una scrittura capace di unire sensibilità cantautorale e linguaggi pop contemporanei, l'artista presenterà dal vivo i brani che ne hanno accompagnato la crescita artistica e l'affermazione presso il grande pubblico.

Il concerto rappresenta il momento culminante di una programmazione che, anche quest'anno, ha animato il campus universitario con una proposta culturale articolata e capace di coinvolgere migliaia di persone.

Particolare rilievo continua ad assumere l'area di Piazza Vermicelli e dell'Anfiteatro universitario, divenuta negli anni uno dei principali punti di aggregazione del campus e della vita culturale dell'Ateneo. Spazi che, soprattutto durante il periodo estivo, si trasformano in luoghi di incontro aperti non soltanto alla comunità universitaria, ma anche al territorio.

Con il concerto di Nicolò Filippucci si conclude dunque un'edizione di UNICALFESTA caratterizzata da una forte partecipazione e da un'offerta artistica variegata, confermando ancora una volta il ruolo dell'Università della Calabria come centro di produzione culturale e luogo di dialogo tra formazione, spettacolo e comunità.