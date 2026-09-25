VIDEO | Il rogo è partito dal vano motore mentre il mezzo viaggiava verso la zona marina. I due occupanti sono riusciti ad abbandonarlo in tempo. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri, strada temporaneamente chiusa

Un autobus adibito a scuola guida è stato completamente distrutto da un incendio mentre percorreva la Statale 182, in direzione da Soverato Superiore verso la zona marina. A bordo del mezzo si trovavano un istruttore e un allievo, entrambi rimasti fortunatamente illesi.

I due si sono accorti della presenza delle fiamme provenienti dal vano motore e hanno immediatamente abbandonato l'autobus, riuscendo così a mettersi in salvo prima che l'incendio avvolgesse il mezzo.

Sul posto sono intervenute in prima battuta le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Soverato, successivamente affiancate dai colleghi di Chiaravalle Centrale. A supporto delle operazioni è stata inviata anche un'autobotte dalla sede centrale di Catanzaro per garantire il rifornimento idrico.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a spegnere le fiamme e alla successiva messa in sicurezza dell'area. Nonostante il tempestivo intervento, l'autobus è andato completamente distrutto.

Durante le operazioni di soccorso, il tratto della Statale 182 interessato dall'incendio è stato temporaneamente chiuso al traffico, così da permettere alle squadre di lavorare in condizioni di sicurezza.

Una volta concluse le operazioni di spegnimento, è stato richiesto l'intervento di un mezzo di soccorso stradale idoneo alla rimozione dell'autobus e al successivo ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.