Pino De Lio, medico radiologo dello screening oncologico dipendente dell’Asp di Cosenza, si stava recando sul lungomare cittadino quando è stato attirato dalle urla provenienti da un lido. Il suo intervento mirato e tempestivo ha scongiurato tragiche conseguenze

Una passeggiata pomeridiana si è trasformata in un intervento provvidenziale che potrebbe aver salvato una vita umana. È accaduto martedì scorso sul lungomare di Praia a Mare, dove il dottor Pino De Lio, medico radiologo dell’Asp di Cosenza, si è trovato nel posto giusto al momento giusto, scongiurando conseguenze irreversibili a un uomo colto da malore.

La richiesta d’aiuto

Il medico stava raggiungendo il lungomare per una passeggiata quando è stato attirato dalle urla e dalle richieste di aiuto provenienti da uno dei lidi a schiera della costa praiese. Un uomo del posto, di 51 anni, era stato colpito da un arresto cardiaco e giaceva a terra esanime.

Alla vista del medico, i presenti lo hanno immediatamente chiamato chiedendogli di intervenire. Il dottor De Lio si è avvicinato all'uomo e, in attesa dell'arrivo dei soccorsi, ha iniziato le manovre di rianimazione, praticando il massaggio cardiaco.

Un intervento tempestivo e determinante, effettuato nei minuti in cui ogni secondo può fare la differenza.

L’arrivo dell’ambulanza

Poco dopo è arrivata un'ambulanza, senza medico a bordo, come accade sempre più spesso, ma dotata di defibrillatore. Fondamentale è stato anche l'utilizzo dell'apparecchiatura per ripristinare l'attività cardiaca del paziente.

Il dottor De Lio ha continuato a seguire da vicino le operazioni degli infermieri intervenuti e ha poi scelto di accompagnare il paziente durante il trasferimento in ambulanza verso il presidio ospedaliero della cittadina tirrenica.

La presa in carico

Una volta giunto in ospedale, l'uomo è stato preso in carico dai sanitari, che hanno provveduto a stabilizzarlo e a monitorarne costantemente le condizioni, in attesa del trasferimento all'ospedale di Catanzaro, avvenuto qualche ora più tardi.

Qui è stata confermata la diagnosi di arresto cardiaco. L'uomo è tuttora seguito dai medici, che ora dovranno accertare le cause che hanno provocato il grave malore. La buona notizia, intanto, è che il 51enne, persona stimata e benvoluta dalla comunità praiese, è stato dichiarato fuori pericolo.