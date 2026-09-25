I lavori hanno interessato il Liceo Scientifico “Fortunato Bruno” e l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Palma”, per un investimento di oltre 4,7 milioni di euro

Tre importanti interventi di edilizia scolastica realizzati dalla Provincia di Cosenza a Corigliano-Rossano segnano un ulteriore passo avanti nel percorso di riqualificazione e ammodernamento del patrimonio scolastico provinciale. Complessivamente, gli interventi hanno interessato il Liceo Scientifico “Fortunato Bruno” e l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “Luigi Palma”, per un investimento di oltre 4,7 milioni di euro, attraverso risorse PNRR e il diverso utilizzo di mutui Cassa Depositi e Prestiti.

Al Liceo Scientifico “Fortunato Bruno”, con un finanziamento PNRR di 3 milioni di euro, sono stati realizzati interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico dei corpi B, C e D, interessando gli elementi strutturali dell’edificio e le reti tecnologiche, dagli impianti elettrici e di illuminazione alla climatizzazione e alla ventilazione meccanica controllata. Sempre nell’area del Liceo è stata realizzata una nuova palestra, per un investimento di 1.615.000 euro, progettata secondo le normative sull’edilizia scolastica e gli standard CONI e caratterizzata da elevati criteri di sostenibilità energetica, con struttura NZEB (Nearly Zero Energy Building - Edificio a energia quasi zero). La palestra comprende un campo da pallacanestro, un campo da pallavolo, spogliatoi, servizi e gli spazi necessari alle attività sportive.

Un intervento di diversa natura, ma altrettanto significativo, ha riguardato l’Istituto Tecnico Commerciale “Luigi Palma”, dove, con un investimento di 136.290 euro, sono state realizzate opere per il miglioramento dell’accessibilità e l’eliminazione delle barriere fisiche e sensoriali. Il progetto ha previsto, in particolare, percorsi tattilo-plantari, mappe tattili, segnaletica in Braille, targhe di orientamento e sistemi informativi ad alta leggibilità e contrasto cromatico, con particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità visiva.

«Questi interventi raccontano bene la nostra idea di edilizia scolastica – dichiara il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli –: scuole più sicure, moderne, sostenibili e realmente accessibili a tutti. Abbiamo voluto utilizzare le risorse disponibili per intervenire non soltanto sulla sicurezza strutturale degli edifici, che resta una priorità assoluta, ma anche sulla qualità degli ambienti, sull’attività sportiva e sull’inclusione. La nuova palestra del Liceo “Fortunato Bruno”, realizzata secondo criteri di sostenibilità ed efficienza energetica, e l’intervento di accessibilità al “Luigi Palma” rappresentano due esempi concreti di come una scuola possa essere ripensata per rispondere alle esigenze degli studenti di oggi. Il nostro obiettivo è continuare su questa strada, trasformando le risorse in opere concrete e capaci di migliorare quotidianamente la vita delle nostre comunità scolastiche».

Il Presidente Faragalli ha rivolto un particolare ringraziamento al Consigliere provinciale delegato all’Edilizia scolastica, Antonino De Lorenzo, per l’attività svolta, alla Dirigente del Settore, ing. Giulia Morrone, e a tutto lo staff tecnico della Provincia di Cosenza, per la professionalità e l’impegno profusi nelle attività di progettazione, coordinamento e realizzazione degli interventi.

«Il lavoro che sta portando avanti la nostra struttura tecnica – conclude Faragalli – è fondamentale per consentire alla Provincia di dare risposte concrete ai territori. A tutti va il mio sincero ringraziamento».

Con questi interventi la Provincia di Cosenza conferma il proprio impegno per un patrimonio scolastico sempre più sicuro, funzionale, sostenibile e inclusivo, mettendo al centro gli studenti e la qualità degli spazi nei quali si formano.