Controlli interforze nell’area dell’Autostazione di Cosenza e nelle zone limitrofe. La Questura di Cosenza ha coordinato, martedì scorso, un servizio ad alto impatto in piazza delle Province, con il coinvolgimento delle diverse forze di polizia.

All’operazione hanno partecipato gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato, insieme ai militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Presenti anche il Reparto Prevenzione Crimine e il personale della Polizia Locale e Provinciale.

L’attività di controllo, condotta in modo capillare nell’area interessata, ha portato all’identificazione di 270 persone. Tra i soggetti sottoposti a verifica, 28 sono risultati avere precedenti di polizia. I controlli hanno inoltre riguardato 32 cittadini stranieri.

Il servizio rientra nelle attività di controllo del territorio predisposte per l’area dell’Autostazione e di piazza delle Province, con l'impiego congiunto delle diverse articolazioni delle forze dell’ordine. Come comunicato dalla Questura, i controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.