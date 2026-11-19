Le correnti atlantiche e di libeccio continuano a interessare la regione: sulle coste esposte onde fino a 2-3 metri, mentre nelle aree interne e ioniche si registrano le raffiche più intense. Il tempo resterà instabile per tutta la settimana

Da diversi giorni ormai le correnti atlantiche e di libeccio stanno interessando la nostra Regione apportando forti venti su tutta la Calabria e piogge sparse come spiegato dal Meteo Cosenza. Forti raffiche di vento infatti stanno interessando in particolare le aree Tirreniche con valori che raggiungono diffusamente i 60-70 km/h. Di conseguenza si registra un aumento del moto ondoso marino lungo le coste esposte con onde che raggiungono i 2-3 metri specie nelle aree del Cosentino.

Le raffiche più forti però si registrano nelle aree interne e Joniche della regione dove, per effetto dei venti di caduta, si registrano valori fino ai 90-100 km/h anche se, per fortuna, senza nessun tipo di disagio.

Per quanto riguarda le precipitazioni invece le aree più esposte a rovesci sono quelle Tirreniche specie del Cosentino e del Catanzarese dove le piogge risultano localmente anche intense. Qualche sconfinamento però si registra anche nelle aree interne e Joniche del Catanzarese.

Tale situazione rimarrà immutata per tutta la settimana con possibile calo delle temperature a ridosso del weekend. Continuate a seguire il Meteo Cosenza per nuovi aggiornamenti.