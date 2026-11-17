Presentata l’iniziativa che coinvolge la DB Rossoblù, capolista in Eccellenza, e il marchio storico messo a disposizione da Giuseppe Citrigno. Caruso conferma l’utilizzo del Marulla e annuncia la presenza di Donata Bergamini il 29 novembre

Speranza, orgoglio, curiosità. Erano i tre sentimenti più diffusi all’interno del Cinema Italia per il lancio del progetto Cosenza Calcio 1914 che i tifosi sperano germogli dalla Db Rossoblù Luzzi. Speranza perché la nuova realtà calcistica potrebbe rappresentare un inizio, un programma ambizioso e un’alternativa concreta alla squadra di Eugenio Guarascio (mai nominato dai presenti). Orgoglio perché aver partecipato alla giornata di oggi significava dimostrare che la passione dei tifosi non appartiene a un presidente, ma alla città e ai suoi colori. Curiosità perché tutti in platea volevano carpire ambizioni, programmi e i nomi delle persone che saliranno a bordo del treno rossoblù. Sala sold-out, tanto che per permettere ad altri tifosi, rimasti fuori, di accedere all'interno della struttura é stata aperta anche la galleria.

Nel nome di Denis Bergamini

La data scelta dagli organizzatori non è stata casuale, ma fatta combaciare con la sentenza d’appello del processo Bergamini. A Catanzaro, in mattinata, i giudici hanno confermato la condanna a 16 anni di reclusione per Isabella Internò già pronunciata in primo grado. Sarà la Cassazione a mettere un punto alla vicenda che poco tempo fa sembrava sepolta negli archivi dei tribunali. L’ex centrocampista dei Lupi, i cui ex compagni erano in sala ad applaudire il nuovo progetto, è stata la figura che ha accompagnato l’intera serata. Più volte citata, sarà sempre ricordata in ogni match della futura squadra.

Cosenza Calcio 1914, chi sono gli imprenditori

Come noto, un gruppo di imprenditori e professionisti del territorio ha deciso di unire le forze per dare vita a un nuovo percorso calcistico, partendo dalla realtà sportiva della DB Rossoblù Città di Luzzi, attualmente impegnata nel campionato di Eccellenza, di cui é capolista. L'obiettivo è costruire una società solida, competitiva e capace di rappresentare un nuovo punto di riferimento per la città di Cosenza e per la sua tifoseria.

L'iniziativa nasce da un accordo tra il club del presidente Luca Gencarelli, gli investitori coinvolti nel progetto e Giuseppe Citrigno, titolare dei diritti sul marchio storico «Cosenza Calcio 1914». Un progetto che guarda al futuro, ma che intende ripartire dalle radici e dall'identità calcistica della città. Di seguito i 15 nomi proiettati sullo schermo. Altri erano tra il pubblico come Marco ed Egidio Chiappetta.

Matteo Aiello

Giuseppe Carratelli

Alfredo Citrigno

Francesco D'Andrea

Luca Di Donna

Francesco Garritano

Luigi Palermo

Luca Centarelli

Sergio Mazzucca

Guido Musacchio

Vincenzo Rota

Carmine Ruffolo

Francesco Maria Stefano

Rosario Venneri

Salvatore Vetere

Giuseppe Citrigno metterà a disposizione lo storico marchio "Cosenza Calcio 1914", destinato a rappresentare un elemento centrale del nuovo percorso calcistico insieme alla Db Rossoblù Luzzi del presidente Luca Gencarelli. Tra i protagonisti figura anche Filippo Maria Guido, in rappresentanza della società LevelUp S.r.l. A curare gli aspetti legali e i rapporti istituzionali dell'operazione è l'avvocato Giuseppe Carratelli, che ha già avviato un'interlocuzione con il sindaco Franz Caruso. Proprio il primo cittadino, presente questa sera al Cinema Italia, ha concesso, come anticipato, l'autorizzazione per disputare le partite casalinghe allo stadio San Vito-Marulla. «Il 29 novembre sarà presente Donata Bergamini per ricordare il nostro idolo» ha detto il primo cittadino, annunciando poi che verrà rivista da Palazzo dei Bruzi la convenzione.

Cosa prevede il progetto

Sul palco, oltre alla giornalista di LaC e Cosenza Channel Patrizia De Napoli, al giornalista Rai Antonio Lopez e al giornalista Sky Gianluca Di Marzio, sono saliti i frontman del progetto: Carratelli, Citrigno, Di Donna, Gencarelli e Mazzuca.

Dalle dichiarazioni dei protagonisti è emersa la volontà di costruire un nuovo percorso per il calcio cosentino, fondato sulla partecipazione di un gruppo di imprenditori del territorio, sul recupero del rapporto con la tifoseria e su una programmazione economica e sportiva di medio-lungo periodo. L'obiettivo non sarà soltanto riportare una squadra in campo, ma ricostruire un'identità calcistica cittadina, restituendo al Cosenza un progetto riconoscibile e radicato nella propria comunità.

Il primo elemento caratterizzante è stata la volontà di fare rete. Alfredo Citrigno ha parlato di circa venti imprenditori pronti a unirsi attorno a un obiettivo comune: la passione per il Cosenza Calcio. Un progetto concepito come un'azienda, da gestire con organizzazione, responsabilità e una visione condivisa, mettendo a sistema competenze e risorse economiche del territorio.

La parola chiave è stata sostenibilità. Luca Di Donna ha illustrato un piano basato su un impegno economico triennale, con l'ambizione di tornare tra i professionisti, ma senza alimentare aspettative irrealistiche. Prima di puntare ai grandi traguardi, risulterà necessario costruire fondamenta solide. Una visione condivisa anche da Sergio Mazzuca, che ha sottolineato come il progetto avrà ambizione, dovrà necessariamente fare affidamento sul coinvolgimento della tifoseria e di nuovi sostenitori.

Grande attenzione è stata riservata al settore giovanile, individuato da Citrigno come uno dei pilastri della futura società. In quest'ottica è nata l'idea di realizzare Casa Cosenza, una struttura destinata ad accogliere e valorizzare i giovani calciatori, investendo sul patrimonio sportivo del territorio.

Centrale è stato anche il rapporto con la città e i tifosi. Il San Vito Marulla è stato individuato come la casa del calcio cosentino. Le cinque partite concesse dall'amministrazione comunale hanno rappresentato il primo passo verso una possibile convenzione per la stagione successiva, auspicata da Giuseppe Carratelli e confermata dal sindaco Franz Caruso.

Sul piano sportivo, la ripartenza dai dilettanti, dopo il fallimento dei tentativi di acquisizione della precedente proprietà, rappresenta una scelta di necessità e ambizione. Luca Gencarelli ha indicato nella vittoria dell'Eccellenza e nella successiva promozione in Serie D i primi obiettivi.

Ne è emerso un progetto che ha puntato a coniugare appartenenza, imprenditorialità e programmazione. La vera sfida sarà trasformare la passione rossoblù in una struttura societaria solida, credibile e duratura, capace di coinvolgere nuovamente un'intera città.