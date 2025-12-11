La segreteria provinciale del sindaco chiede a Prefettura e Comune di porre in essere interventi tempestivi per salvaguardare la sicurezza dei pendolari
La Segreteria provinciale di Cosenza della Confail Faisa ha sollecitato l'intervento del prefetto Rosa Maria Padovano e del sindaco Franz Caruso sulla questione della mancata sicurezza della zona dell'Autostazione. «Non vorremmo fare dietrologie o essere ripetitivi su un argomento che abbiamo denunciato costantemente da circa sei anni.
Continuiamo a sostenere che, una delle soluzioni migliori sia l’istituzione di una postazione fissa delle forze dell’ordine h24. L’autolinea di Cosenza è il fulcro principale dei collegamenti su gomma del TPL Regionale e anche di trasporto Nazionale ed Internazionale. Quotidianamente l’area è frequentata da studenti, lavoratori e cittadini di Cosenza che abitano nella zona.
Assistere ad atti di microcriminalità e degrado non è più tollerabile e come Organizzazione Sindacale, sosteniamo la tutela della popolazione, dei passeggeri e degli operatori d’ esercizio. Alla luce di quanto espresso, si chiede agli organi citati di valutare la NS richiesta o soluzioni simili al fine di salvaguardare le condizioni dell’intera comunità. La Confail Faisa resta disponibile per un eventuale confronto».