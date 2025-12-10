L’ex difensore giallorosso, 67 anni, è stato colto da un infarto mentre passeggiava in via Genova: inutili i soccorsi del 118. In carriera 290 presenze tra A e B e una lunga esperienza da allenatore

È morto a 67 anni Carmelo Miceli, storico difensore del Lecce e allenatore calabrese, stroncato da un infarto mentre passeggiava in via Genova, a Rende. L’ex calciatore – secondo quanto si è appreso – si sarebbe reso conto subito della gravità del malore e avrebbe chiesto aiuto alle persone presenti. Pochi minuti dopo è arrivata un’ambulanza del 118: i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione e lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Miceli è morto poco dopo.

Chi era Carmelo Miceli

Nato a Cosenza il 20 agosto 1958, residente da anni a Rende, Carmelo Miceli era una figura molto conosciuta nel panorama calcistico calabrese e nazionale. Con 290 presenze tra Serie A e Serie B è ancora oggi il terzo giocatore più presente nella storia del Lecce. Cresciuto calcisticamente nel Rende e poi nel settore giovanile salentino, aveva esordito in Serie B nel 1977-1978, diventando una colonna dei giallorossi per undici stagioni e contribuendo alla prima storica promozione in Serie A del 1985.

Nel 1987 aveva lasciato Lecce per approdare all’Ascoli, ancora in massima serie, prima di vestire la maglia del Catanzaro in cadetteria e chiudere la carriera professionistica nel Nola. In totale aveva collezionato 42 presenze e 2 gol in Serie A, più 335 partite e 10 reti in Serie B.

Appese le scarpette al chiodo, Miceli aveva intrapreso la carriera da allenatore, guidando diverse squadre: tra le altre, le giovanili del Cosenza, il Messina, Ragusa, Corigliano, Rossano, Rende, Casarano, Pisticci, Turris, Palmese (squadra di Palmi), la belga Union Saint-Gilloise, Sogliano Cavour, Montalto e Roggiano.