Nuovo episodio di violenza questa mattina in pieno centro a Cosenza in una traversa dell’isola pedonale. Un 38enne della Presila stava urinando come se niente fosse a via Galliano, area piazza XI Settembre, di fianco ad un negozio. Davanti alla scena, un agente della Polizia locale è intervenuto chiedendogli i documenti.

La risposta è stata violentissima: una testata in pieno volto che ha provocato il ferimento dell’ufficiale e la perdita di due denti. L’aggressore, noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trasportato presso il comando della Polizia locale ai Due Fiumi per le formalità di rito. L’aggredito, invece, sta ricevendo le cure del caso presso il Pronto Soccorso dell’Annunziata.

La vicenda si incardina in un clima abbastanza teso in tutta l’area urbana con criticità in serie che stanno turbando i residenti del capoluogo (e non solo). Di recente, senza andare troppo indietro nel tempo, le cronache hanno raccontato del clochard Christian finito in ospedale, la sparatoria dell’autostazione e i due furti con scasso a piazza Europa e piazza Bilotti. Infine, il pestaggio di ieri sera ai danni di un anziano e l’arresto in flagranza di tre scassinatori all’alba dell’8 dicembre.