Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di oggi nel cuore di Cosenza, dove una maxi rissa è esplosa in via Alimena coinvolgendo più persone e generando panico tra residenti e passanti. La dinamica dell’episodio è ancora in fase di ricostruzione, ma secondo le prime informazioni lo scontro sarebbe nato da un alterco tra due individui, rapidamente degenerato fino a coinvolgere un gruppo più numeroso.

A dare l’allarme sono stati alcuni cittadini che, assistendo alla scena, hanno contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Cosenza, che hanno riportato la situazione sotto controllo dopo alcuni minuti di concitazione. Diverse pattuglie hanno cinturato l’area per identificare i partecipanti e raccogliere testimonianze utili a ricostruire i fatti.