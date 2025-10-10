Un incidente autonomo di un tir ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata sud dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” al chilometro 188,500, nei pressi di Castrovillari. La riapertura al traffico veicolare è stata comunicata intorno alle 9.30.

Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Morano, al chilometro 187,257, e rientro a quello di Frascineto, al chilometro 196,147. Durante le operazioni di gestione del traffico e il posizionamento della segnaletica provvisoria, un cantoniere dell’Anas è stato investito da un veicolo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.