Incidente autonomo di un tir sulla carreggiata sud dell’A2. Durante le operazioni di soccorso un cantoniere Anas è stato investito e portato in ospedale.
Un incidente autonomo di un tir ha provocato la chiusura temporanea della carreggiata sud dell’A2 “Autostrada del Mediterraneo” al chilometro 188,500, nei pressi di Castrovillari. La riapertura al traffico veicolare è stata comunicata intorno alle 9.30.
Il traffico è stato deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Morano, al chilometro 187,257, e rientro a quello di Frascineto, al chilometro 196,147. Durante le operazioni di gestione del traffico e il posizionamento della segnaletica provvisoria, un cantoniere dell’Anas è stato investito da un veicolo. L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità e consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.