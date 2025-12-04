L’avviso è apparso sulla pagina Facebook dell’ente guidato dal sindaco Vincenzo Cascini. Il limite di velocità è fissato a 70 km/h

«Si informa la cittadinanza che da lunedì 8 dicembre 2025 il tutor sulla SS18, nel tratto compreso dal bivio di Contrada Palazza fino all’ingresso del cimitero comunale, sarà nuovamente attivo. Si ricorda che il limite di velocità previsto è di 70 km/h».

Con questo breve comunicato il Comune di Belvedere Marittimo ha informato gli automobilisti che il tutor installato sulla strada statale 18, all’altezza del comune altotirrenico, tornerà attivo nel giorno dell’Immacolata.

Cosa era accaduto

Il dispositivo era stato posto sotto sequestro per presunte irregolarità. Secondo la procura di Cosenza, che chiese e ottenne il sequestro preventivo nell’ambito di una vasta indagine avviata in diversi comuni italiani, i rilevatori di velocità, modello T-exspeed v. 2. 0, non erano omologati così come previsto dal Codice della strada, ma solo approvati.

Ora, al termine di un lungo iter burocratico, i rilevatori di velocità sono stati sostituiti e lunedì prossimo torneranno attivi.