I sindaci di Acri e San Cosmo Albanese sono i primi ad aver disposto la chiusura degli istituti scolastici dopo la diffusione del messaggio della Protezione civile della Calabria

Il peggioramento delle condizioni meteo previsto per le prossime ore sulla Calabria ionica ha spinto il Comune di Acri ad adottare misure urgenti di tutela della popolazione. Con l’ordinanza n. 45/2025, firmata nel pomeriggio del 3 dicembre, il sindaco Pino Capalbo ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, incluse le paritarie e l’asilo nido comunale “F. Giannone”, per la giornata di domani, 4 dicembre 2025.

La decisione arriva dopo il messaggio di allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile regionale, che per la zona ionica settentrionale prevede una criticità idrogeologica Arancione con precipitazioni diffuse, rovesci e temporali di forte intensità attesi da mezzanotte e per l’intera giornata.

Secondo le analisi del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e del Centro Funzionale Arpacal, la perturbazione in risalita dal Mediterraneo meridionale produrrà cumulati di pioggia significativi, con possibili allagamenti, innalzamenti dei piccoli corsi d’acqua, ruscellamenti e difficoltà alla viabilità. Una situazione che ha portato il responsabile comunale della Protezione Civile a proporre formalmente la chiusura degli istituti scolastici, ritenuta necessaria per limitare gli spostamenti e ridurre i rischi.

L’ordinanza e le raccomandazioni alla popolazione

Nel provvedimento, il sindaco Capalbo richiama le norme di sicurezza pubblica e la necessità di adottare misure contingibili e urgenti. Oltre alla chiusura delle scuole, il Comune invita i cittadini alla prudenza, raccomandando di evitare locali seminterrati o al di sotto del livello stradale; non uscire durante fenomeni temporaleschi se non per motivi strettamente necessari; prestare attenzione alle zone depresse, vicino ai torrenti o agli impluvi; considerare il rischio di detriti o ostacoli sulle strade.

L’ordinanza è stata trasmessa ai dirigenti scolastici, alla Prefettura di Cosenza, alla Polizia Municipale, ai Carabinieri e alla Protezione Civile regionale.

Nel resto della Calabria, il livello di allerta rimane giallo, ma l’intero sistema regionale di protezione civile è in fase di attenzione: i Comuni devono monitorare i punti critici, aggiornare le pianificazioni e garantire la massima informazione ai cittadini. Il Centro Funzionale Multirischi di Arpacal proseguirà il monitoraggio h24 e comunicherà eventuali aggiornamenti in caso di peggioramento.

Scuole chiuse in Calabria per allerta meteo, gli altri comuni: