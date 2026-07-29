Quattro strutture comunali, 254 posti complessivi e meno di tre settimane per inoltrare la richiesta. A Corigliano-Rossano sono aperte le iscrizioni agli asili nido per l’anno educativo 2026/2027. Le famiglie interessate dovranno presentare la domanda esclusivamente online entro il 17 agosto 2026.

La procedura deve essere completata attraverso la piattaforma NovaPortal, utilizzando le credenziali SPID oppure la Carta d’identità elettronica.

L’avviso pubblicato dal Comune riguarda gli asili nido di Maradea, Frasso, Petra e Boscarello. Le graduatorie saranno formulate separatamente per ogni struttura e per ciascuna fascia di età.

I 254 posti nei quattro asili nido comunali

I posti indicati nell’avviso sono ripartiti tra le quattro strutture presenti nel territorio cittadino. Sono 66 quelli disponibili nell’asilo nido di Maradea, 56 nella struttura di Frasso, 66 a Petra e altri 66 nell’asilo di Boscarello.

Qualora le domande dovessero superare i posti disponibili, saranno predisposte delle liste d’attesa dalle quali il Comune potrà attingere in caso di rinunce o successive disponibilità.

L’effettivo avvio del servizio nelle singole strutture rimane subordinato al completamento delle procedure amministrative, all’acquisizione delle autorizzazioni necessarie e all’individuazione del soggetto gestore.

Chi può presentare la domanda

Possono richiedere l’ammissione le famiglie dei bambini residenti a Corigliano-Rossano che abbiano compiuto il terzo mese di età e non abbiano ancora raggiunto i tre anni alla data indicata dal Regolamentoamento comunale.

La domanda può essere presentata anche dalle famiglie non residenti, a condizione che almeno uno dei genitori lavori nel territorio comunale. In questo caso, le richieste saranno collocate in graduatoria dopo quelle dei residenti e potranno essere accolte soltanto una volta soddisfatte le domande provenienti dalle famiglie residenti.

Il Regolamento suddivide i bambini in tre gruppi omogenei: piccoli, dai 3 ai 12 mesi; medi, dai 13 ai 20 mesi; grandi, dai 21 ai 36 mesi.

Continuità educativa per i bambini già iscritti

L’avviso garantisce la continuità educativa ai bambini già iscritti e regolarmente frequentanti durante il precedente anno educativo, fino al raggiungimento dell’età massima prevista.

Per l’asilo nido Frasso viene inoltre riconosciuta la continuità ai bambini le cui domande erano state presentate regolarmente in occasione del precedente avviso pubblico dell’8 gennaio 2026, secondo quanto stabilito dagli atti comunali richiamati.

I documenti da allegare su NovaPortal

Durante la compilazione online, la famiglia dovrà indicare chiaramente l’asilo nido prescelto e allegare la documentazione necessaria per la valutazione della richiesta.

Tra i documenti previsti figurano l’attestazione ISEE con la relativa Dichiarazione sostitutiva unica, la documentazione sulla condizione lavorativa dei genitori ed eventuali certificazioni richieste per l’attribuzione dei punteggi e delle priorità.

La completezza della documentazione sarà determinante per consentire agli uffici comunali di assegnare correttamente il punteggio e collocare la domanda nella graduatoria relativa alla struttura e alla fascia di età indicate.

Le priorità previste per le situazioni di fragilità

Il Regolamento comunale contempla forme di inserimento prioritario, indipendenti dal punteggio ottenuto, per alcune situazioni di particolare fragilità.

Le priorità interessano, tra gli altri, i bambini con disabilità grave, quelli orfani o riconosciuti da un solo genitore, i minori destinatari di provvedimenti del Tribunale o seguiti dai Servizi sociali e i figli di genitori con disabilità grave.

Le eventuali condizioni che danno diritto alla precedenza dovranno essere documentate durante la presentazione della domanda.

Rette mensili calcolate in base all’ISEE

Le rette degli asili nido comunali saranno determinate sulla base dell’ISEE del nucleo familiare. Gli importi mensili varieranno da un minimo di 80 a un massimo di 160 euro.

Alle famiglie che non presenteranno un’attestazione ISEE valida sarà applicata la tariffa corrispondente alla fascia massima.

Giorni e orari del servizio

Il servizio educativo è previsto dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17, e il sabato dalle 8 alle 14.

L’organizzazione annunciata dal Comune comprende quindi anche l’apertura del sabato mattina, fermo restando il completamento degli adempimenti amministrativi necessari per rendere operative le singole strutture.

Come chiedere informazioni e assistenza

L’avviso integrale, la tabella dei punteggi e le istruzioni per compilare la domanda sono disponibili nella sezione “Asilo Nido Comunale” del sito istituzionale del Comune di Corigliano-Rossano.

Per ricevere informazioni o assistenza nella compilazione online è possibile contattare il Servizio Istruzione ai numeri 0983 5491 136, 0983 5491 139, 0983 5491 137, 0983 5491 612, 0983 5491 615 e 0983 5491 602.

La scadenza da rispettare è fissata al 17 agosto 2026. Dopo tale termine, il Comune procederà alla predisposizione delle graduatorie distinte per struttura e fascia anagrafica.