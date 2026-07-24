La fortuna sorride a un uomo di circa 55 anni a Peseggia, nel Veneziano. Dopo aver scoperto la vincita record ha offerto da bere ai presenti prima di allontanarsi
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Una giocata da appena 20 euro si è trasformata in un premio da 5 milioni di euro. È accaduto a Peseggia, frazione del comune di Scorzè, in provincia di Venezia, dove un uomo di circa 55 anni ha acquistato un Gratta e Vinci della serie "Miliardario Maxi", centrando il premio massimo.
La vincita è stata registrata nel tardo pomeriggio al Bar Luna, dove il fortunato cliente ha scoperto di essere diventato milionario. La sua reazione, raccontano i presenti, è stata di incredulità e gioia, tanto da coinvolgere anche gli altri avventori del locale.
A raccontare quei momenti è stato il titolare del bar, che conosce il vincitore da tempo. «È un cliente che viene ogni tanto. È originario di qui, è un paesano. Ora non vive più qui, si è trasferito, ma passa ogni tanto a trovarci: è un cliente fisso», ha spiegato a Il Gazzettino.
L'emozione è stata tale da lasciare l'uomo senza parole. «Quando ha grattato il biglietto è saltato in aria. Era completamente preso dall'entusiasmo, agitato, quasi spaventato e felice allo stesso tempo. Poi si è calmato e la prima cosa che ha fatto è stata offrire da bere a tutti quelli che erano nel bar. Sono felicissimo che sia successo qui e che sia successo a lui, anche se, certo, avrei preferito che fosse capitato a me», ha raccontato il gestore.
La vincita è ancora più eccezionale se si considera che, secondo le probabilità di gioco del "Miliardario Maxi", centrare il premio da 5 milioni di euro è un evento estremamente raro, con una possibilità su oltre nove milioni di biglietti.
Dopo i festeggiamenti, il neo milionario si è allontanato dal locale e, almeno finora, non è più tornato. Il titolare del bar, però, spera di rivederlo presto: «Spero di non aver perso un cliente e che continui a venire».