In manette un sessantenne già noto alle forze dell’ordine. Controlli straordinari anche sul territorio con unità cinofile e NAS: sequestri, sanzioni e verifiche anche nei locali pubblici

Prosegue con intensità l’attività di contrasto allo spaccio di droga nel territorio di Bisignano, dove i Carabinieri della locale stazione, guidati dal maresciallo capo Annabella Crocco, hanno condotto un’operazione articolata e capillare.

L’intervento, sviluppato su più fronti, ha visto il coinvolgimento delle unità cinofile provenienti da Vibo Valentia e del Nucleo antisofisticazioni e sanità (NAS) di Cosenza, a conferma di un’azione coordinata e mirata al controllo del territorio. Nel corso delle attività è scattato un arresto: in manette un uomo di circa sessant’anni, già segnalato in passato all’autorità giudiziaria.

Le perquisizioni effettuate in diverse abitazioni hanno consentito di rinvenire e sequestrare quantitativi consistenti di sostanze stupefacenti, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. Alcune persone trovate in possesso di droga per uso personale sono state segnalate al Prefetto, che valuterà i provvedimenti del caso.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio portato avanti dai militari della Compagnia di Rende, sotto il coordinamento del capitano Andrea Aiello. Le verifiche non si sono limitate alle sole abitazioni private, ma hanno interessato anche diversi esercizi pubblici della zona.

Nel corso dei controlli, sono state riscontrate irregolarità amministrative che hanno portato all’emissione di sanzioni e, in un caso, a un provvedimento di sospensione dell’attività, finalizzato alla regolarizzazione delle condizioni riscontrate. Parallelamente, sono state monitorate persone già note alle forze dell’ordine e sottoposte a misure di sicurezza.

L’attività si inserisce in una strategia più ampia volta a rafforzare la presenza dello Stato in un’area vasta e complessa, caratterizzata da criticità che richiedono interventi costanti e mirati. I dati raccolti durante l’operazione saranno ora oggetto di ulteriori approfondimenti investigativi, con l’obiettivo di contrastare in modo sempre più efficace il fenomeno dello spaccio e garantire maggiore sicurezza alla comunità locale.