Dal Palazzetto Brillia a Cantinella, il bando prevede un lotto per ogni struttura. Le concessioni dureranno nove anni, prorogabili di altri tre. I sopralluoghi sono obbligatori e vanno richiesti entro il 9 dicembre

Il Comune di Corigliano-Rossano ha prorogato dal 26 novembre alle 23.59 del 16 dicembre 2026 il termine per partecipare al bando per la gestione di sette impianti sportivi. Chi intende presentare un’offerta dovrà però muoversi prima: il sopralluogo è obbligatorio e va richiesto entro il 9 dicembre.

La procedura riguarda gli impianti di Donnanna, Sant’Isidoro, Santa Maria ad Nives, Torre Pisani, Cantinella e Paolo Borsellino, oltre al Palazzetto dello sport Brillia. A ciascuna struttura corrisponde un lotto autonomo. È possibile concorrere per più lotti, ma ogni partecipante potrà ottenere la gestione di un solo impianto.

Le strutture resteranno di proprietà comunale. Per ciascuna è prevista una concessione di nove anni, con la possibilità di proroga per altri tre in caso di corretta gestione. Il concessionario dovrà versare al Comune il canone annuo stabilito per l’impianto e occuparsi della gestione e della manutenzione secondo la relativa convenzione.

«Ma non basta realizzare o recuperare impianti sportivi. Bisogna garantire anche che quelli già esistenti vengano gestiti con regole chiare e moderne», ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi. Il primo cittadino ha riconosciuto ai gestori il merito di aver mantenuto fruibili le strutture, sottolineando però la necessità di superare contratti che considera inadeguati e di dare peso agli investimenti proposti.

Possono partecipare società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, organizzazioni senza scopo di lucro e altri operatori economici in possesso dei requisiti. Le offerte tecniche potranno ottenere fino a 100 punti. Nella valutazione conteranno la capacità organizzativa, gli interventi migliorativi e la qualità delle attività proposte. Il bando dà rilievo anche ai progetti per i giovani, alle collaborazioni con scuole e associazioni e alle modalità di accesso allo sport per le persone con disabilità o in condizioni di fragilità sociale.

Il Settore Patrimonio ha disposto la proroga con la determinazione n. 97 del 12 novembre, lasciando invariati i requisiti e i criteri di valutazione. I quesiti scritti possono essere presentati entro il 6 dicembre. Per le domande occorre utilizzare la modulistica comunale e inviarla esclusivamente via PEC a gare.coriglianorossano@pec.it. La prima seduta è fissata per il 21 dicembre alle 10. Il bando sul sito del Comune di Corigliano-Rossano contiene gli allegati tecnici, gli schemi di convenzione e l’atto di proroga.