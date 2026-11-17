Sabato 21 novembre, alle 17.30, la Sala Tokyo del Museo del Presente di Rende ospiterà la nona edizione del Premio Dianora. L’associazione culturale presieduta da Franco Manna premierà sei giovani calabresi per i risultati raggiunti nelle rispettive discipline. La giornalista Rossana Muraca condurrà la cerimonia, patrocinata dal Comune di Rende.

Per la musica riceveranno il premio Caterina Cavallo e Francesco Costabile, mentre per la letteratura il riconoscimento andrà a Chiara Betró. Nella sezione dedicata allo sport saranno premiate Valentina Raschi e Alessandra Bilotta. A Rocco Pio Chiaravalloti sarà consegnato il premio per le scienze matematiche.

Ai sei giovani si affiancheranno i destinatari dei due riconoscimenti speciali. La scrittrice e giornalista Giusy Staropoli Calafati riceverà il Premio alla carriera per un percorso culturale legato alla Calabria e alla sua tradizione letteraria. Al sindaco di Rende Sandro Principe l’associazione assegnerà il riconoscimento «Eccellenza calabrese» in ambito istituzionale, per l’impegno al servizio delle istituzioni e del territorio.

Il premio deve il suo nome a Dianora Sanseverino, nobildonna del Cinquecento legata alla storia di Rende e appassionata di poesia e letteratura. Nel 2016 Franco Manna fondò in città l’associazione che porta il suo nome. L’anno successivo, Palazzo Zagarese, nel centro storico, ospitò la prima cerimonia. Tra i premiati delle passate edizioni figurano la scrittrice Dianora Tinti, l’attrice Caterina Misasi, il tuffatore Giovanni Tocci, lo stilista Anton Giulio Grande e la deputata Wanda Ferro.