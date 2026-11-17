La Cgil Calabria chiede al Governo e al Parlamento di riportare il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo almeno al livello di finanziamento del 2026. Secondo il sindacato, la riduzione del 26,84% prevista dalla manovra mette in dubbio sia la possibilità di ospitare le persone già inserite nei progetti sia il rinnovo dei contratti di chi le segue.

Sul fronte dell’occupazione, la Cgil parla di migliaia di posti di lavoro a rischio, senza indicare una cifra per la Calabria. La stima del Tavolo Asilo e Immigrazione riguarda invece la capacità delle strutture: a livello nazionale sarebbero a rischio almeno 17mila posti di accoglienza, compresi circa 2mila destinati ai minori stranieri non accompagnati.

Per Celeste Logiacco, segretaria della Cgil Calabria, le conseguenze ricadrebbero innanzitutto sui Comuni e sugli enti gestori. Senza coperture certe, spiega il sindacato, diventa difficile mantenere gli alloggi, confermare gli operatori e dare continuità ai percorsi di formazione e inserimento lavorativo. «Non è accettabile che il peso delle scelte nazionali venga scaricato sui Comuni e sulle comunità locali, già alle prese con difficoltà economiche e carenze di servizi», afferma Logiacco.

La richiesta più immediata riguarda i progetti per i quali è già stata autorizzata la prosecuzione fino a giugno 2029: la Cgil chiede che il Governo ne garantisca la copertura economica. Sollecita inoltre la piena attuazione della direttiva europea sull’accoglienza e una programmazione pluriennale che consenta agli enti locali di organizzare i servizi e agli operatori di proseguire il proprio lavoro.

La vertenza sarà tra i temi dello sciopero del 20 novembre. Per quella giornata la Cgil ha annunciato manifestazioni in sei piazze calabresi.